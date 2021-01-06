В Нью-Йорке создадут круглосуточные центры вакцинации от коронавируса

Власти Нью-Йорка готовятся организовать в каждом районе города круглосуточный пункт вакцинации населения от нового коронавируса. Об этом сообщил на пресс-конференции мэр крупнейшего американского мегаполиса Билл де Блазио, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Ранее губернатор одноименного штата Эндрю Куомо отмечал, что с 4 января власти расширят список категорий граждан, которые смогут привиться от коронавируса - теперь он включает в себя всех врачей и медперсонал, напрямую оказывающих помощь пациентам. Ранее прививки от коронавирусной инфекции были доступны лишь врачам, работа которых сопряжена с повышенными рисками, а также постояльцам и сотрудникам домов престарелых.

Де Блазио во вторник подчеркнул, что власти создадут "общественные центры, где все попадающие в соответствующие категории граждане смогут сделать прививку 24 часа в сутки семь дней в неделю". "У нас будут центры во всех пяти боро (районах Нью-Йорка - прим. ТАСС), - сказал мэр. - Необходимо добиться того, чтобы вакцинация проходила быстро и была доступна каждому".

По словам мэра, первые три таких центра откроются в грядущие выходные в районах Манхэттен, Бруклин и Бронкс. В двух других боро Нью-Йорка - Куинсе и Стейтен-Айленде - подобные комплексы откроются несколько позднее.

11 декабря Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов при Министерстве здравоохранения и социальных служб США одобрило вакцину, разработанную компаниями Pfizer и BioNTech. 18 декабря аналогичное одобрение получила вакцина компании Moderna. 2 января президент США Дональд Трамп заявил, что ряд американских штатов очень медленно проводит вакцинацию от новой коронавирусной инфекции.