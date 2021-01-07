Здание Капитолия освобождено от протестующих и находится в безопасности. Об этом сообщило в среду агентство Reuters со ссылкой на представителей властей США, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По информации агентства, представитель правоохранительных органов уведомил членов Конгресса, что здание Капитолия в безопасности.

Полиция использует слезоточивый газ, чтобы оттеснить протестующих дальше от здания Конгресса.