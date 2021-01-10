Пенс не исключил отстранение Трампа по недееспособности

Вице-президент США Майк Пенс не исключил возможность применения поправки для отстранения президента США Дональда Трампа как недееспособного. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Интерфакс, сообщает CNN.

Пенс считает разумным использовать 25-ую поправку к конституции в случае, если Трамп "станет еще менее предсказуемым", в результате чего он приступит к исполнению обязанностей главы Белого дома.

По мнению его помощников, применение поправки наравне с процедурой импичмента может вызвать дополнительные риски для безопасности страны.

Согласно 25-й поправке, вице-президент может занять пост президента при досрочном прекращеним полномочий президента из-за недееспособности последнего.

Демократы пытаются отстранить от власти Трампа, не дожидаясь инаугурации его преемника Джо Байдена 20 января. По их мнению, Трамп не может оставаться в Белом доме, так как несёт ответственность за недавние беспорядки в Вашингтоне, в ходе которых группа сторонников действующего президента прорвалась в здание Конгресса.

Ожидается, что демократы в Палате представителей могут успеть объявить импичмент, воспользовавшись ускоренной процедурой. Однако Сенат США, в котором большинство у республиканцев, либо отклонит предложение об импичменте, либо просто затянет рассмотрение этого вопроса до прихода ко власти следующего президента.