В Нью-Йорке зарегистрированы случаи заражения "британским" штаммом коронавируса

Два случая заражения "британским" штаммом коронавируса зарегистрировано в Нью-Йорке. Один из пациентов недавно совершил поездку в Великобританию. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила в среду газета New York Daily News.

"Я весьма озабочен возникшей ситуацией, - привела газета слова мэра города Билла де Блазио. - Мы сейчас достигли такого этапа, когда появилась возможность с появлением вакцины изменить ситуацию, а теперь нам придется заниматься этой новой проблемой". Он призвал жителей города, в особенности тех, кто страдает хроническими заболеваниями, проявлять крайнюю осмотрительность. По словам мэра, члены созданной в городе специальной группы по отслеживанию распространения коронавируса уже связались с лицами, у которых выявлен этот штамм. Один из них проживает на Манхэттене, второй - в нью-йоркском районе Куинс.

"Следует немедленно ввести запрет на авиасообщение с Великобританией, - привела газета слова мэра Нью-Йорка. - Вот доказательства: человек, побывавший в Великобритании, теперь привез этот вариант вируса сюда. Нам нужно положить этому конец".

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на основе информации международных организаций, федеральных и местных властей, в США зарегистрировано 22,8 млн случаев заражения коронавирусом, 381,5 тыс. человек умерли, в том числе 40 тыс. в штате Нью-Йорк.