Почти 100 дел возбудили из-за беспорядков в Вашингтоне

Власти США к настоящему моменту завели 98 уголовных дел в связи с беспорядками, которые произошли в Вашингтоне 6 января. Об этом, сообщил в пятницу на брифинге исполняющий обязанности прокурора столичного округа Колумбия Майкл Шервин, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"По состоянию на 8 утра [по местному времени] мы возбудили 98 уголовных дел", - сказал Шервин. Кроме того, по словам и.о. прокурора, у правоохранителей "275 открытых расследований". "Мы ожидаем, что их количество к концу дня легко превысит 300", - отметил Шервин.

"К сожалению, <...> мы видим признаки того, что сотрудники правоохранительных органов, как бывшие, так и действующие, будучи не при исполнении служебных обязанностей, возможно, участвовали в <...> беспорядках", - добавил и.о. прокурора.

В свою очередь, заместитель руководителя регионального отделения Федерального бюро расследований (ФБР) США в столичном округе Колумбия Стивен Д'Антуоно, также участвовавший в брифинге, отметил, что сотрудникам спецслужб удалось установить личности свыше 270 подозреваемых, более 100 лиц были взяты под стражу.