В штабе Байдена заявили, что изучат вопрос о доступе Трампа к разведбрифингам

Администрация избранного президента США демократа Джозефа Байдена изучит вопрос о предоставлении республиканцу Дональду Трампу доступа к разведбрифингам, которые обычно проводятся для бывших глав государства. Об этом сообщил в воскресенье в эфире телекомпании CNN Рон Клайн, которого Байден назначил руководителем аппарата сотрудников Белого дома, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы, безусловно, ознакомимся и будем отталкиваться от тех рекомендаций, которые озвучат специалисты по части разведки в администрации Байдена и [избранной вице-президентом Камалы] Харрис после вступления в должность", - указал Клайн. Таким образом он ответил на вопрос ведущего, считают ли в штабе демократа необходимым лишить Трампа доступа к разведбрифингам. Ранее с подобным призывом выступали бывшая первый заместитель директора Национальной разведки США в администрации республиканца Трампа Сью Гордон, а также председатель комитета по разведке Палаты представителей Конгресса США демократ Адам Шифф.

"Мы бы хотели выслушать рекомендации наших специалистов", - подчеркнул Клайн. "Естественно, на данный момент эти специалисты не приступили к выполнению своих обязанностей", - констатировал он. При этом Клайн выразил надежду на то, что Сенат Конгресса США быстро утвердит в должности сотрудников новой администрации с тем, чтобы они как можно скорее приступили к работе.

Контролируемая Демократической партией Палата представителей Конгресса США 13 января одобрила резолюцию об импичменте Трампа. Статья обвинения в документе всего одна - подстрекательство к мятежу. После ее утверждения Трамп стал первым в истории страны президентом, дважды подвергнутым импичменту. Первую попытку отстранить его от должности демократы предприняли в 2019 году. Палата представителей тогда тоже утвердила обвинения в рамках импичмента, однако Сенат, в котором большинство имели республиканцы, оправдал главу государства.

В этот раз процедура импичмента была инициирована из-за высказываний, допущенных Трампом 6 января. В тот день сторонники нынешнего главы Белого дома, собравшиеся в столице США на многотысячную манифестацию в его поддержку, ворвались в Конгресс, попытавшись воспрепятствовать утверждению итогов президентских выборов, победу на которых одержал Джозеф Байден. Демократы в Конгрессе обвинили Трампа в подстрекательстве к мятежу и потребовали его отстранения от власти. В схожем ключе высказались и некоторые представители Республиканской партии.