Трамп намерен объявить о помиловании около 100 человек 19 января

Действующий президент США республиканец Дональд Трамп намерен 19 января объявить о помиловании около 100 человек, передает Trend со ссылкой на ТАСС. При этом, как отмечает телекомпания CNN, глава Белого дома не планирует помиловать самого себя, на что ранее указывали американские СМИ.

Изначально, отмечает CNN, Трамп планировал поочередно объявить о президентском помиловании двух групп людей в конце прошлой недели и в предстоящий вторник. Однако на фоне беспорядков, устроенных его сторонниками в Вашингтоне 6 января, глава Белого дома вынужден был пересмотреть свои планы. Теперь ожидается, что Трамп объявит о помиловании сразу около 100 человек накануне инаугурации демократа Джозефа Байдена, которая намечена на 20 января.

При этом телекомпания утверждает, что события в Вашингтоне и последовавшая за ними процедура импичмента Трампа могли склонить республиканца к тому, чтобы не объявлять о помиловании своих детей, адвоката Рудольфа Джулиани и себя самого. К настоящему моменту источники CNN считают, что Трамп не решится на собственное помилование, однако предупреждают, что его действия в последние дни президентского срока могут носить непредсказуемый характер.

Как сообщала после событий 6 января газета The New York Times, Трамп в последние недели обсуждал со своим окружением возможность того, что он до ухода со своего поста объявит о помиловании в превентивном порядке себя самого. Ранее CNN сообщала, что республиканец обсуждал с помощниками возможность в превентивном порядке помиловать свою дочь Иванку и ее супруга Джареда Кушнера, являющихся его советниками, а также ряд других людей. Отмечалось, что американский лидер опасается того, что он и его приближенные могут подвергнуться преследованиям при новой администрации.