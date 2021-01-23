США считают, что Транстихоокеанское партнерство должно стать эффективнее

Президент США Джо Байден считает, что Транстихоокеанское партнерство (ТТП) должно стать эффективнее, однако в данный момент он не занимается вопросом возвращения США в сообщество и сосредоточен на восстановлении американской экономики. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на регулярном брифинге для журналистов, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Ее спросили, намерен ли Байден вернуть США в ТТП. "Президент Байден знает, что ТТП неидеально. Он считает, что нам нужно сделать его лучше и сильнее. На данный момент он сосредоточен на [американской] экономике. Мы делаем все, что в наших силах ради благополучия рабочих семей и среднего класса Америки. Это будет его [Байдена] целью в последующие месяцы", - отметила Псаки.

Всеобъемлющее и прогрессивное соглашение о транстихоокеанском партнерстве (ВПТТП) предполагает создание зоны свободного движения товаров, услуг и капиталов в 11 странах Тихоокеанского региона. Соглашение регулировало широкий круг вопросов, включая поэтапную ликвидацию таможенных пошлин во взаимной торговле (на 18 тыс. позиций товарного списка), меры по защите рынка и поддержанию конкуренции, режим защиты интеллектуальной собственности, правила проведения торгов при размещении госзаказов и др. Подписание документа состоялось 4 февраля 2016 году в Окленде (Новая Зеландия).

23 января 2017 года 45-й президент США Дональд Трамп подписал указ о выходе страны из ТТП, так как соглашение, по его мнению, давало необоснованные выгоды конкурентам и не в полной мере учитывало американские интересы. Выход США поставил под угрозу существование партнерства, но лидеры 11 стран-участниц заявили о готовности внести изменения в текст соглашения и продолжить его реализацию без США (в формате ТТП-11). За основу был принят прежний текст, однако некоторые его пункты были изменены, среди них положения об интеллектуальной собственности, защите и реализации фармацевтической продукции и биопрепаратов, обязательствах в области обеспечения трудовых прав и др.