Новый шеф Пентагона в разговоре с генсеком НАТО подчеркнул важность альянса для США
Новый министр обороны США Ллойд Остин в телефонном разговоре с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом подчеркнул важность альянса для Соединенных Штатов и обсудил миссии в Афганистане и Ираке. Об этом говорится в заявлении главы пресс-службы Пентагона Джона Кирби, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Этот звонок был его первым звонком иностранному лидеру в качестве министра обороны, и он подчеркивал важность альянса НАТО для Соединенных Штатов", - отмечается в документе. Остин и Столтенберг "обсудили поддержание прочной позиции НАТО с точки зрения сдерживания и обороны, а также текущие миссии в Афганистане и Ираке".
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