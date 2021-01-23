Умер американский тележурналист Ларри Кинг
Американский тележурналист Ларри Кинг ушел из жизни в субботу в возрасте 87 лет. Об этом сообщается в записи, опубликованной в его официальном аккаунте в Twitter, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"С глубокой печалью [телестудия] Ora Media сообщает о смерти одного из своих основателей, ведущего и друга Ларри Кинга, который умер этим утром в возрасте 87 лет", - говорится в сообщении.
Отмечается, что телеведущий умер в больнице в Лос-Анджелесе, однако причина его смерти не указывается.
2 января телекомпания CNN проинформировала о госпитализации журналиста из-за вызываемого новым коронавирусом заболевания.
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