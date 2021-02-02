Tesla отзовет почти 135 тысяч автомобилей в США

Американский производитель электромобилей Tesla отзовет в США почти 135 тысяч автомобилей из-за проблем с центральным дисплеем. Как передает Trend со ссылкой на Прайм, об этом говорится в релизе Национального управления безопасности движения на трассах США (NHTSA).

В частности, отзыву подлежат 134 951 автомобилей марки Model S 2012-2018 годов выпуска и Model X 2016-2018 годов выпуска с центральным дисплеем, оснащенным процессором NVIDIA Tegra 3. Причиной отзыва стали неполадки, в результате которых центральный дисплей может потерять изображение с камеры заднего вида.

Ожидается, что отзыв начнется 30 марта 2021 года.

Национальное управление безопасности движения на трассах США (NHTSA) в январе потребовало от компании Tesla отозвать 158 тысяч автомобилей Model S и Model X из-за дефектов сенсорного экрана.

Американская компания Tesla Motors была основана в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними. Штаб-квартира компании находится в Пало-Альто, штат Калифорния. Помимо электромобилей, компания по собственной технологии производит батареи и электродвигатели и продает другим автомобильным компаниям, в частности Toyota и Daimler.