Администрация Байдена намерена добиваться выдачи Ассанжа из Великобритании в США

Администрация нового американского президента Джо Байдена намерена добиваться экстрадиции из Великобритании в США основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы продолжаем добиваться экстрадиции", - отметил представитель Министерства юстиции США, которое выполняет также функции генеральной прокуратуры.

В США против Ассанжа были выдвинуты 18 уголовных обвинений, по которым в совокупности ему грозит до 175 лет тюремного заключения. Ему, в частности, инкриминируют преступления, связанные с крупнейшим случаем раскрытия секретной информации.

Суд в Лондоне 4 января постановил, что Ассанж не может быть экстрадирован в США из-за существующего риска для его жизни, так как основатель WikiLeaks готов совершить самоубийство, если окажется в американской тюрьме.