Байден продлил действие распоряжения, разрешающего задерживать следующие на Кубу суда

Президент США Джо Байден продлил еще на год действие распоряжения, разрешающего досматривать и задерживать американские и иностранные суда, следующие на Кубу. Текст уведомления, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, распространила пресс-служба Белого дома.

Изначальное распоряжение было подписано 1 марта 1996 года 42-м президентом США Биллом Клинтоном, после того как кубинские ВВС сбили 24 февраля того же года два самолета базирующейся в Майами эмигрантской организации "Братья приходят на помощь". В феврале 2004 года положения указа были ужесточены, и в них, в частности, были включены положения о запрете финансовой и материальной поддержки правительства Кубы. Они также были дополнены в 2016 и 2018 годах.

В конце января пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявляла о том, что новая администрация Джо Байдена проведет оценку предыдущей политики в отношении Кубы и в дальнейшем будет придерживаться собственного курса.