Состояние Илона Маска снизилось почти на $14 млрд за сутки

Состояние американского предпринимателя Илона Маска, являющегося руководителем компаний Tesla и SpaceX, в пятницу снизилось почти на $14 млрд из-за падения стоимости акций Tesla. Об этом сообщило агентство Bloomberg, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, Маск сейчас занимает вторую строчку составляемого агентством рейтинга богатейших людей мира, его состояние оценивается в $176 млрд. В результате снижения стоимости акций Tesla почти на 8,06% на торгах в четверг Маск потерял $13,6 млрд.

В начале февраля Маск с $190 млрд занимал первую строчку в "Индексе миллиардеров". В настоящее время в рейтинге лидирует основатель американской корпорации Amazon Джефф Безос, чье состояние сейчас оценивается в $180 млрд. За прошедшие сутки оно также снизилось - на $5,55 млрд.