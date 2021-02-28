Регулятор США одобрил применение вакцины Johnson & Johnson от коронавируса

Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов США (FDA) одобрило в субботу обращение компании Janssen, принадлежащей американской корпорации Johnson & Johnson, о регистрации ее вакцины от нового коронавируса по ускоренной процедуре в чрезвычайных обстоятельствах. Об этом говорится в заявлении, распространенном данным регулирующим органом при Министерстве здравоохранения и социальных служб США, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Сегодня FDA выдало разрешение на использование в чрезвычайных обстоятельствах третьей вакцины против [заболевания] COVID-19, вызванного [вирусом] SARS-CoV-2. Разрешение на использование в чрезвычайных обстоятельствах позволяет применять препарат Janssen в США при вакцинации людей в возрасте 18 лет и старше", - отмечается в сообщении.

"Выдача разрешения на эту вакцину расширяет доступность препаратов, которые являются лучшим способом предотвращения коронавируса, и они помогут нам в борьбе с этой пандемией, которая уже унесла жизни более полумиллиона человек в Соединенных Штатах", - заявила исполняющая обязанности директора FDA Джанет Вудкок.