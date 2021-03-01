Трамп заявил, что Байден уже стал худшим президентом в истории США

Демократ Джо Байден уже стал худшим президентом в истории США. Такое мнение выразил в воскресенье его предшественник на посту главы государства Дональд Трамп, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы все знали, что администрация Байдена будет плохой, но никто даже не представлял, насколько. <...> У Джо Байдена был самый катастрофический первый месяц [на посту] из всех президентов в современной истории [США]", - сказал республиканец, выступая на конференции консервативных кругов США в Орландо (штат Флорида). Это первое публичное выступление Трампа на мероприятии после истечения срока его полномочий на посту президента.