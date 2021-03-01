В США поставки вакцины Johnson & Johnson могут начаться 2 марта

Поставки вакцины от нового коронавируса, разработанной корпорацией Johnson & Johnson, могут начаться в США уже во вторник. Об этом в воскресенье со ссылкой на представителя американской администрации сообщило агентство Reuters, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, власти США будут пристально следить за тем, чтобы распределение вакцин было равномерным среди разных групп населения.

Ранее Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов США одобрило обращение компании Janssen, принадлежащей Johnson & Johnson, относительно регистрации ее вакцины от нового коронавируса по ускоренной процедуре в чрезвычайных обстоятельствах. Препарат от Janssen стал уже третьей разрешенной к применению на территории США вакциной от коронавируса. При этом для появления иммунитета будет достаточно одной прививки, а не двух, как в случае с препаратами компаний Moderna, а также Pfizer и BioNTech.

В конце прошлой недели Johnson & Johnson разместила на своем сайте сообщение о том, что подала во Всемирную организацию здравоохранения заявку на одобрение для экстренного использования вакцины своего подразделения Janssen. Корпорация передала в организацию пакет документов, включающий предварительные оценки безопасности и эффективности препарата на основе данных, полученных при проведении третьего этапа клинических испытаний. В ходе этой фазы, по данным корпорации, вакцина продемонстрировала эффективность до 85%.