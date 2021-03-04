Прототип корабля Starship взорвался после посадки в Техасе

Компания SpaceX смогла в среду вертикально посадить прототип предназначенного для миссий на Марс космического корабля Starship по итогам летных испытаний, однако через несколько минут он взорвался. Трансляция велась на портале YouTube, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Starship SN10 стартовал в районе Бока-Чика (штат Техас) в 18:15 по времени восточного побережья США (03:15 GMT+4). Корабль в течение нескольких минут поднялся на высоту около 10 км, а потом спустился на площадку, расположенную рядом со стартовым комплексом. Видно было, что часть корпуса охвачена пламенем. Спустя несколько минут после этого корабль взорвался. Во время двух аналогичных испытаний в декабре 2020 года и феврале текущего года прототипы взрывались при касании площадки.