Регулятор ЕС подтвердил безопасность вакцин Pfizer/BioNTech и Moderna

Европейское агентство лекарственных средств (EMA) подтвердило безопасность вакцин от коронавируса Comirnaty, совместно разработанной компаниями Pfizer из США и BioNTech из Германии, и Moderna одноименной американской компании. Об этом говорится в распространенных в четверг ежемесячных докладах о безопасности препаратов, основанных на данных, поступающих со всего мира, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как отмечается в документе в отношении обеих вакцин, "преимущества с точки зрения предотвращения заражения коронавирусом продолжают перевешивать любые риски, поэтому нет никаких рекомендуемых изменений относительно их использования".

Особое внимание агентством было уделено возможному влиянию побочных эффектов на летальные исходы после вакцинации. "В большинстве случаев развитие (множества) имевшихся заболеваний представляется правдоподобным объяснением смерти, - говорится в докладах. - Для некоторых пациентов был организован паллиативный уход до вакцинации. Оценка имеющихся данных свидетельствует об отсутствии опасений в отношении безопасности [препаратов]".

В случае с обеими вакцинами рекомендуется продолжать следить за тяжелыми аллергическим реакциями. В отношении Comirnaty выявлено два новых побочных эффекта - диарея и тошнота.

ЕМА выдало временное регистрационное удостоверение для вакцины Comirnaty 21 декабря прошлого года. Вслед за этим 6 января на территории ЕС был одобрен препарат Moderna.

Также на уровне ЕС одобрена вакцина, разработанная британско-шведской компанией Astrazeneca ("Астразенека") и Оксфордским университетом. Ранее в четверг было объявлено, что ЕМА начала постепенную экспертизу российской вакцины от коронавируса "Спутник V".