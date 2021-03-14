Google не удалось остановить процесс в США по делу о незаконном сборе данных

Американская корпорация Google не смогла убедить суд штата Калифорния о необходимости прекратить судопроизводство в ее отношении по потенциально многомиллиардному делу о незаконном вторжении в частную жизнь миллионов пользователей в режиме анонимного использования своего браузера Chrome. Об этом в субботу сообщило агентство Bloomberg, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Согласно мнению истцов, корпорация тайным образом собирает информацию о пользователях посредством сервиса для создания статистики посещения интернет-сайтов Google Analytics, менеджера рекламы Google Ad Manager и других приложений, включая установленные на смартфонах. Отмечается, что сбор информации осуществляется даже в случае активации режима анонимного просмотра в браузере. "Суд пришел к мнению, что [корпорация] Google не уведомляла пользователей, что производила приписываемый [истцами] сбор данных, когда пользователь находится в анонимном режиме браузера", - приводит его решение агентство.

В свою очередь компания намерена твердо отстаивать свою позицию, которая состоит в том, что все пользователи при работе с поисковой системой подтверждают принятие положений политики конфиденциальности, в которых приводится вся информация по сбору данных, и отмечает, что, "когда вы открываете новое окно в режиме инкогнито (режим анонимного просмотра в браузере), веб-сайты могут осуществлять сбор информации о вашей активности".

В июне прошлого года в отношении Google был выдвинут коллективный иск, по которому корпорации грозит штраф в $5 млрд. Как указывало агентство Reuters, за иском, предположительно, стоят миллионы людей, которые с 1 июня 2016 года использовали анонимный режим при просмотре сайтов. За означенные нарушения Google грозит штраф по меньшей мере в размере $5 тыс. за каждого пользователя.