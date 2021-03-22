Минфин США ввел санкции в отношении двух граждан и двух военных формирований Мьянмы

Министерство финансов США добавило в свой санкционный список двух граждан и два военных формирования Мьнямы по причине применения силы в отношении протестующих. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, говорится в сообщении на сайте ведомства.

Под санкции попали начальник полиции и заместитель министра внутренних дел Мьянмы Тхан Хлайн и генерал-лейтенант, командующий Бюро по проведению специальных операций Аун Со, который подчиняется непосредственно главнокомандующему Мин Аун Хлайну, к которому 1 февраля перешла власть в стране.

Также рестрикции были введены в отношении 33-й и 77-й легкой пехотной дивизии армии Мьянмы.