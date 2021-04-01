Байден распорядился вывести часть сил США из района Персидского залива

США 1 апреля 2021 18:10 (UTC+04:00)
Байден распорядился вывести часть сил США из района Персидского залива

Президент США Джо Байден поручил Пентагону начать вывод части американских сил и вооружений из района Персидского залива. Об этом сообщила в четверг электронная версия газеты The Wall Street Journal, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По данным газеты, уже были передислоцированы три батареи зенитных ракетных комплексов Patriot, одна из которых была размещена на авиабазе Принц Султан в Саудовской Аравии. Кроме того, в другие регионы будут переведены авианосец и разведывательные системы.

Как указывает газета, эти изменения означают, что несколько тысяч американских военнослужащих могут покинуть регион через некоторое время. Точные сроки вывода военных при этом не указываются.

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Азербайджан присоединяется к проектам Программы партнерства ФАО – Турция
Азербайджан присоединяется к проектам Программы партнерства ФАО – Турция
ЕБРР оказывает финподдержку азербайджанскому производителю продуктов питания и напитков
ЕБРР оказывает финподдержку азербайджанскому производителю продуктов питания и напитков
В Азербайджане приступил к работе филиал сети центров IV промышленной революции ВЭФ (ФОТО)
В Азербайджане приступил к работе филиал сети центров IV промышленной революции ВЭФ (ФОТО)
Loading Bars
Day.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
«АзИз» выразил благодарность доктору Ишаю Фалику от имени всех выходцев из Азербайджана в Израиле (ВИДЕО) Общество 18:18
В школах Азербайджана вакцинированы 55% педагогического и технического персонала - минобразования Общество 18:13
Байден распорядился вывести часть сил США из района Персидского залива США 18:10
Россия призвала ОПЕК+ не допустить как дефицита, так и перегрева на рынке нефти Россия 18:09
МАГАТЭ сообщило о начале обогащения урана на новых центрифугах в Натанзе Ядерная программа 18:07
ЕС надеется на поставку 10 млн доз вакцины AstraZeneca, произведенных в Индии Европа 18:06
Россия и Азербайджан успешно сотрудничают в рамках выполнения трехсторонних заявлений от 10 ноября и 11 января – Арзу Нагиев Политика 18:06
Фонд YAŞAT взял на себя расходы на хирургические операции еще 3 участников Отечественной войны (ФОТО) Азербайджан 17:59
Решение о работе детсадов будут принимать местные ИВ - минобразования Общество 17:49
Регулирование деятельности репетиторов не входит в полномочия минобразования Азербайджана - завотделом Общество 17:32
Турция сократила товарооборот с Грузией боле чем на $17 млн Турция 17:31
Решение о дистанционном обучении в ряде школ Азербайджана - наиболее оптимальное в нынешних условиях - минобразования Общество 17:27
За счет земледелия в Карабахе валовая продукция сельского хозяйства вырастет на 10 процентов – прогноз Экономика 17:25
В Агдаме разминировано 2 820 га пахотных земель Общество 17:17
Денежные переводы из Азербайджана в Грузию выросли Финансы 17:13
Апрельские бои стали важным фактором в урегулировании нагорно-карабахского конфликта - азербайджанский депутат Политика 17:05
Страны ЕС импортировали более 4 тыс. тонн туркменских масел из битуминозных минералов Энергетика 17:03
Очередной Центр DOST откроется в Хырдалане Экономика 17:00
Министры ОПЕК+ начали встречу по определению уровня добычи нефти Энергетика 16:58
Обнародованы детали предстоящей встречи глав МИД России и Азербайджана Политика 16:55
Ввезенная в Азербайджан партия иранского имбиря оказалась непригодной для употребления Общество 16:53
Большинство операций по ценным госбумагам в Азербайджане приходятся на первичный рынок Финансы 16:47
Модернизация буровой установки Satti для проекта BP на Каспии идет по плану Энергетика 16:44
Объекты нефтяного терминала Кулеви проходят процедуру неразрушающего контроля Энергетика 16:41
Министр образования Азербайджана прокомментировал вопрос перевода школ в ряде городов на дистанционное обучение Общество 16:39
Оценку эффективности вакцины Pfizer - BioNTech снизили до 91,3% США 16:33
Узбекско-китайское СП закупит запчасти для компьютера расхода Тендеры 16:30
Азербайджан присоединяется к проектам Программы партнерства ФАО – Турция Бизнес 16:29
Состоялся телефонный разговор между Президентом Ильхамом Алиевым и Президентом России Владимиром Путиным Политика 16:19
Стали известны госструктуры Азербайджана, которые перейдут на G-Cloud ИКТ 16:18
Глава минэнерго США провела переговоры с коллегой из Саудовской Аравии США 16:11
Президент Азербайджана Ильхам Алиев наградил Сельджука Байрактара орденом "Карабах" Политика 16:11
ЕБРР оказывает финподдержку азербайджанскому производителю продуктов питания и напитков Бизнес 16:10
Круизный лайнер Odyssey направляется в Израиль Израиль 16:06
Теймур Кязымов занял I место на Всероссийском конкурсе на приз Культурного центра Елены Образцовой Культура 16:02
Азербайджан и Турция обсудили перспективы развития военно-технического сотрудничества (ФОТО) Политика 15:58
В Азербайджане большинство опрошенных поддерживают дистанционное обучение Общество 15:57
В Азербайджане почтили память Национального героя Шукюра Гамидова (ФОТО/ВИДЕО) Азербайджан 15:47
В Баку и ряде городов Азербайджана школы переходят на дистанционное обучение Общество 15:41
В Азербайджане приступил к работе филиал сети центров IV промышленной революции ВЭФ (ФОТО) Бизнес 15:40
В 2021 году грузо- и пассажироперевозки Азербайджана изменились разнонаправленно Транспорт 15:38
Президент Ильхам Алиев принял регионального директора Всемирного банка Политика 15:23
AzerGold определил победителя тендера Бизнес 15:15
Совокупная чистая прибыль банковского сектора Узбекистана выросла Узбекистан 15:10
Львиная доля ненефтяного экспорта Азербайджана с начала 2021 г. пришлась на фрукты и овощи Бизнес 15:10
ГТК Азербайджана в январе-марте выполнил прогноз по бюджетным поступлениям на 119,55% Экономика 15:09
ТВС-капитал опубликовал очередной обзор секторов экономики Грузии Грузия 15:07
Саудовская Аравия проявила интерес к продукции из шафрана, выращенного в Узбекистане Узбекистан 15:07
Кыргызстан заинтересован в поставках туркменского газа Энергетика 15:04
Спутник Azerspace-1 будет транслировать ряд грузинских телеканалов Экономика 14:59
ЕС получил в первом квартале на 73 млн доз вакцин меньше, чем ожидалось Европа 14:55
Известные КВН-щики поздравили "Парней из Баку" с 30-летием (ВИДЕО, ФОТО) Интересное 14:55
На границе с Арменией открылась новая воинская часть ГПС Азербайджана (ФОТО) Общество 14:52
Китай поставит в Азербайджан еще 5 млн доз вакцины от COVID-19 - замминистра Общество 14:44
Завершается строительство нового здания банка «Туркменбаши» Строительство 14:42
Президент ФРГ привился вакциной от AstraZeneca Европа 14:34
Бахрам Багирзаде издал детскую книгу о Низами Гянджеви Культура 14:34
Китай безвозмездно поставит в Азербайджан 150 тыс. доз вакцины от COVID-19 Общество 14:25
SOFAZ назвал объем реализованной на аукционах инвалюты Энергетика 14:25
Денежная база в Азербайджане за год выросла более чем на треть Финансы 14:16
Китай выполняет свои обязательства в отношениях с Азербайджаном - замминистра Политика 14:15
Китай создал "зеленый коридор" для своевременной доставки вакцин в Азербайджан - посол Политика 14:13
ОПЕК+ могут обсудить мягкий рост уровня добычи нефти в июне Арабские страны 14:12
В банках Азербайджана увеличился объем депозитов в нацвалюте Финансы 14:03
Валютные резервы ЦБ Азербайджана незначительно сократились за год Финансы 13:59
Баку и Абшерон накрыла пыльная мгла Общество 13:56
Очередную партию вакцины планируется доставить ​​в Азербайджан в конце апреля - посол Китая Общество 13:52
В Баку завтра будет до 18 градусов тепла Общество 13:47
Sevgilim, sevgilim! Так у нас в Баку любимую зовут… Вечные произведения Энвера Алибейли (ФОТО/ВИДЕО) Культура 13:39
В Азербайджан доставлено еще 500 тыс. доз вакцины от COVID-19 (ФОТО/ВИДЕО) Общество 13:39
Президент Ильхам Алиев принял технического директора компании Baykar и руководителя правления компании ASELSAN (ФОТО/ВИДЕО) Политика 13:30
Село Удгюн Зангиланского района (ВИДЕО) Азербайджан 13:29
Новый механизм реабилитации заемщиков запустят с 8 апреля в Казахстане Казахстан 13:15
В рамках «Зеленого марафона» в Ширване посажено более 2 500 деревьев (ФОТО) Общество 13:08
Спрос банков Азербайджана на инвалюту сократился Финансы 13:04
Стали известны самые популярные мобильные устройства на рынке Азербайджана ИКТ 12:58
Азербайджанские депутаты будут наблюдать за парламентскими выборами в Болгарии Политика 12:58
Около половины банковских вкладов населения Азербайджана пришлось на нацвалюту Финансы 12:53
Twitter лидирует в списке популярных медиа в Азербайджане ИКТ 12:51
На долю Ирана в мировом экспорте ковров ручной работы приходится 7,9% Экономика 12:49
Азербайджан наращивает ненефтяной экспорт Бизнес 12:45
Организован десятый вывозной авиарейс из Туркменистана в Россию Транспорт 12:37
В России выявили 9 169 случаев заражения коронавирусом за сутки Россия 12:35
Президент Ильхам Алиев: В рамках трехсторонней рабочей группы ведутся очень интенсивные консультации Политика 12:34
В столице и регионах Азербайджана зафиксировано снижение банковского кредитования Финансы 12:34
Франция готова реализовать совместные агропроекты с Туркменистаном Бизнес 12:31
Азербайджанский депутат назвал важный критерий эффективности вакцинации Общество 12:26
Через порты Турции в январе-феврале 2021 г. перевезено около 10 млн тонн нефтепродуктов Турция 12:24
Фонд развития предпринимательства Азербайджана заключил контракт по привлечению консалтинговых услуг Бизнес 12:13
Президент Ильхам Алиев принял заместителя председателя Правительства России (ФОТО/ВИДЕО) Политика 12:07
Ректор Бакинской высшей школы нефти Эльмар Гасымов посетил Академию полиции Общество 12:06
Google остается самым популярным поисковиком в Азербайджане ИКТ 12:06
Азербайджано-турецкое братство все более крепнет - Мевлют Чавушоглу Политика 12:02
Система экономии воды в Азербайджане нуждается в доработке - Академия наук Общество 12:00
В Дашогузском регионе планируется собрать более 270 тыс. тонн хлопка Бизнес 11:55
В ВОЗ призвали ускорить процесс вакцинации в Европе Европа 11:55
Минздрав Франции заявил о скором наступлении пика третьей волны COVID-19 в стране Европа 11:52
ВБ прогнозирует рост в секторе промышленности Азербайджана в 2021-2023 гг. Бизнес 11:49
МИД Азербайджана о поездках в Турцию по биометрическому удостоверению личности Общество 11:41
Перевалка через порты Турции продовольственных грузов превысила 1,4 млн тонн Турция 11:31
Все новости