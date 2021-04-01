Байден распорядился вывести часть сил США из района Персидского залива

Президент США Джо Байден поручил Пентагону начать вывод части американских сил и вооружений из района Персидского залива. Об этом сообщила в четверг электронная версия газеты The Wall Street Journal, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По данным газеты, уже были передислоцированы три батареи зенитных ракетных комплексов Patriot, одна из которых была размещена на авиабазе Принц Султан в Саудовской Аравии. Кроме того, в другие регионы будут переведены авианосец и разведывательные системы.

Как указывает газета, эти изменения означают, что несколько тысяч американских военнослужащих могут покинуть регион через некоторое время. Точные сроки вывода военных при этом не указываются.