Tesla пытается оспорить нарушение трудового законодательства США

Ведущий производитель электро-автомобилей Tesla подала петицию против решения Национального управления по трудовым отношениям США, которое указывает фирму как нарушителя американского трудового законодательства. Об этом, как передает Trend со ссылкой на "Газету.Ru", сообщает Reuters.

Причиной, по которой Tesla обвиняют в нарушении законов, называют твит CEO компании Илона Маска, в котором он заявил о неизбежном выходе компании из участия в профсоюзе.

«Ничто не мешает команде Tesla на нашем автомобильном заводе проголосовать за вступление в профсоюз. Могли бы сделать это завтра, если бы захотели. Но зачем платить профсоюзные взносы и ни за что отказываться от опционов на акции [компании]? Наши показатели безопасности были в 2 раза лучше, чем тогда, когда завод был участником профсоюза, и все уже получают медицинское обслуживание», — написал Маск в 2018 году.

Суд признал высказывание Маска нарушающим законодательство, и обязал удалить твит, однако миллиардер отказался это сделать.

В петиции, поданной Tesla против постановления суда, компания просит пересмотреть решение и предоставить ей «любую дополнительную помощь, которую суд сочтет справедливой и беспристрастной».