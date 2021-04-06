МВФ улучшил прогноз по темпам роста ВВП США в 2021 и 2022 годах

Международный валютный фонд (МВФ) улучшил прогноз по темпам роста ВВП США в текущем году до 6,4%, а в 2022-м - до 3,5%. Об этом говорится в его докладе о перспективах развития мировой экономики, представленном во вторник в Вашингтоне, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как отмечается в документе, который был обнародован в рамках весенней сессии руководящих органов МВФ и Всемирного банка, ВВП США, согласно оценкам, после сокращения на 3,5% в 2020 году увеличится на 6,4% (улучшение на 1,3 п. п. по сравнению с январским прогнозом) в 2021-м и на 3,5% (улучшение на 1 п. п. по сравнению с январским прогнозом) в 2022-м.

"В дополнение к этому пакет стимулирования экономики в размере 1,9 трлн долларов, предложенный администрацией [президента США Джо] Байдена, как ожидается, даст дополнительный толчок ВВП в 2021-2022 годах, при этом значительный вторичный эффект будет распространяться и на основных торговых партнеров США", - подчеркивается в докладе.

Одобренный ранее в США пакет мер стимулирования экономики объемом 1,9 трлн долларов предусматривает выделение приблизительно 400 млрд непосредственно на борьбу с пандемией коронавируса. Около 1 трлн долларов должно быть направлено на оказание помощи населению, остальные средства - на стимулирование экономики. В рамках программы многие американцы получат единовременную выплату в размере 1,4 тысячи долларов.

Вспышка вызываемого коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и распространилась на большинство стран. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. Все государства и территории были вынуждены принять различные экстренные меры санитарно-эпидемиологического характера, что привело к возникновению глубокого международного экономического кризиса.