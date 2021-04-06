В Белом доме заявили, что США готовятся к долгим консультациям по ядерной сделке с Ираном

Соединенные Штаты ожидают, что консультации вокруг ядерной сделки с Ираном будут продолжительными, но считают в данном случае дипломатию правильным путем вперед. Об этом сообщила во вторник на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, комментируя встречи в Вене, посвященные ситуации вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий, который призван урегулировать ядерную проблему Ирана, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Эти обсуждения идут в Женеве. Они идут через наших европейских коллег и партнеров. Мы ожидаем, что у них будут трудные этапы. Мы ожидаем, что это будет долгий процесс. И мы продолжаем верить, что дипломатический путь - это верный путь вперед", - заявила официальный представитель президента США.

Она отказалась уточнять, как Вашингтон оценивает уже состоявшиеся контакты. "Это лишь первый день. Пускай команда, ведущая переговоры на земле, дает более детальные оценки относительно того, как, по ее мнению, прошли переговоры", - сказала Псаки. По ее словам, США направили своего эмиссара в Вену, так как считали "важным довести до сведения партнеров по группе "пять плюс один" свое мнение, заключающееся в том, что "дипломатия - это лучший путь вперед, самый надлежащий путь вперед".

При этом пресс-секретарь руководителя американской администрации подтвердила, что Вашингтон не настроен на смягчение санкционного режима в отношении Тегерана до полного восстановления выполнения Ираном обязательств в рамках СВПД.