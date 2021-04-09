Госдеп ожидает, что переговоры по иранской ядерной сделке возобновятся в ближайшие дни

Власти США ожидают, что переговоры по иранской ядерной сделке могут возобновиться в ближайшие дни, возможно, на следующей неделе. Об этом заявил в четверг на регулярном брифинге руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Вы, вероятно, видели, что Совместная комиссия [по иранской ядерной сделке] проведет встречу завтра [в Вене]. Мы ожидаем, что переговоры могут возобновиться в ближайшие дни, возможно, на следующей неделе", - сказал Прайс.

"Думаю, все видели некоторые комментарии, в том числе в социальных сетях, согласно которым, эти переговоры описывают как "конструктивные" и деловые <...>. Это правда. Мы бы тоже их так охарактеризовали. Однако мы также стремились бы не позволять ожиданиям опережать то, где мы находимся [в плане переговорного процесса]", - подчеркнул представитель Госдепартамента.