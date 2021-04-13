Байден выдвинет Элиота Канга в помощники госсекретаря по международной безопасности
Президент США Джо Байден объявил о намерении выдвинуть Элиота Канга на пост помощника госсекретаря по международной безопасности и нераспространению. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
В документе отмечается, что Канг в настоящее время занимает этот пост в качестве исполняющего обязанности. Он совмещает его с должностью исполняющего обязанности заместителя госсекретаря по контролю над вооружениями и международной безопасности.
В администрации предыдущего президента Дональда Трампа обе эти должности занимал Кристофер Форд. 15 марта Байден направил на рассмотрение Сената Конгресса США кандидатуру Бонни Дженкинс на пост заместителя госсекретаря по контролю над вооружениями и международной безопасности.
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