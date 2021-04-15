Полиция Нью-Йорка перейдет на 12-часовые смены из-за возможных протестов

Полицейские Нью-Йорка с 19 апреля перейдут на 12-часовые смены из-за повышенного риска массовых беспорядков. Об этом сообщила в среду газета New York Post со ссылкой на внутреннее распоряжение полицейского управления мегаполиса, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Документ не уточняет сроки действия новых правил: в нем указано, что решение об отмене 12-часовых смен будет приниматься на основании складывающейся обстановки. Документ также запрещает полицейским брать отпуска до сентября.

Увеличение продолжительности смен происходит на фоне нарастания новой волны протестов в США после гибели темнокожего Данте Райта при задержании в Миннесоте. Столкновения митингующих с полицией последние три ночи происходили в пригороде Миннеаполиса Бруклин-Сентер и Портленде (штат Орегон). В Миннеаполисе тем временем подходит к концу процесс по делу Дерека Шовина - бывшего полицейского, обвиняемого в убийстве темнокожего Джорджа Флойда в мае прошлого года. В пятницу, как ожидается, суд закончит заслушивать аргументы защиты, после чего присяжные смогут приступить к вынесению вердикта.