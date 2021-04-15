Директор ЦРУ заявил, что Китай представляет главный геополитический вызов США в XXI веке

Китай будет главным вызовом для Соединенных Штатов на протяжении целого поколения, что делает необходимым выработку долгосрочной программы противодействия ему. Об этом заявил в четверг директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс на слушаниях в спецкомитете по разведке Палаты представителей Конгресса США, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Китай представляет крупнейший геополитический вызов для США в XXI веке, - сказал он. - Разница между этим вызовом со стороны Коммунистической партии Китая, которая действует все более против нас, от того, с чем мы сталкивались со стороны СССР во время холодной войны в том, что этот вызов касается целого ряда вопросов - военной, идеологической, ценностной, а в своей основе - это соревнование в технологиях. Будут, конечно, области, где обе наши страны заинтересованы в совместной работе - это борьба с изменением климата, предотвращение распространения ядерного оружия".

"Но происходит увеличение тех областей, где направленные против наших интересов действия Китая представляют все больший вызов, - продолжил Бернс. - Вот поэтому важно, чтобы мы выстроили долгосрочную всеобъемлющую стратегию на этом направлении, которая не будет зависеть от политической конъюнктуры. Это вызов для целого поколения".