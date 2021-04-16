В Техасе мужчина врезался в терминал аэропорта и открыл стрельбу

В американском штате Техас мужчина на автомобиле врезался в один из терминалов международного аэропорта Сан-Антонио, после чего открыл стрельбу, передает Trend со ссылкой на Газета.ru.

Стрелок был нейтрализован сотрудником полиции, работавшем в аэропорту. С места происшествия мужчина был доставлен в больницу, где врачи констатировали его смерть. В результате инцидента пострадали двое человек, их также доставили в больницу.

«У стрелка было много боеприпасов, он стрелял без разбора. Нам повезло, что сегодня во время этого события не было ранено или убито много людей», – рассказал руководитель полиции аэропорта Уильям Макманус.

По его словам, полиция уже сталкивалась с устроившим стрельбу мужчиной, у него были проблемы с психикой.

13 апреля стрельба произошла в школе Austin-East Magnet в городе Ноксвилл, штат Теннесси. В результате произошедшего погиб один человек, еще несколько пострадали, в том числе полицейский.