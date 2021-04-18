В США неизвестный открыл огонь на поминках, есть погибший

По меньшей мере один человек погиб, пятеро ранены в субботу в результате стрельбы близ города Колумбус (штат Огайо). Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила телекомпания NBC.

По ее данным, неизвестный открыл огонь на поминках. Другие подробности не приводятся.