В США седьмую ночь подряд прошли протесты из-за убийства афроамериканца, задержаны более 100 человек

Протесты из-за убийства темнокожего Данте Райта проходят седьмую ночь подряд в Бруклин-Сентере (штат Миннесота), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По данным телекомпании, вечером у полицейского участка, где служила выстрелившая в Райта и впоследствии уволенная Ким Поттер, собрались более 300 человек. Большинство из них вели себя мирно, порой выкрикивая лозунги с требованием правосудия по делу об убийстве афроамериканца.

Минувшей ночью власти города задержали за нарушение комендантского часа более 100 человек. Некоторые из них вели себя агрессивно, забрасывая сотрудников правоохранительных органов бутылками.

Многие манифестанты требуют пересмотреть обвинительное заключение, предъявленное Поттер прокуратурой округа Вашингтон. Власти инкриминируют ей причинение смерти по неосторожности. Согласно законам Миннесоты, это менее тяжкое по сравнению с убийством преступление, которое может грозить 10 годами лишения свободы и штрафом в размере до $25 тыс. Для лиц, которые ранее не были уличены в совершении преступлений, указанный срок обычно сокращают до четырех лет.