Прирост заразившихся коронавирусом в США увеличивается, несмотря на вакцинацию

Число выявляемых каждый день случаев заражения COVID-19 в США продолжает расти, несмотря на массовую вакцинацию населения. Об этом сообщила во вторник телекомпания CNN, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По данным Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, за последние семь дней в стране в среднем фиксировалось более 67 тыс. новых заражений в сутки, что почти на 25% превышает аналогичный показатель месячной давности.

"Каждый день все больше людей в Соединенных Штатах проходит вакцинацию, и она набирает темпы. С другой стороны, количество заражений и госпитализаций продолжает увеличиваться в некоторых районах страны и растет число случаев заражений среди молодых людей, не сделавших прививку", - приводит телекомпания заявление главы федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США Рошель Валенски. По ее словам, в борьбе с пандемией страна все еще находится "на сложном этапе".