США заявили, что переговоры по ядерной сделке с Ираном пока не дали конкретных результатов

Многосторонние переговоры по ситуации вокруг ядерной программы Ирана пока не привели к материализующимся в конкретной форме результатам. Об этом сообщил в среду на регулярном брифинге для журналистов руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Он комментировал публикацию газеты The Wall Street Journal о том, что американская администрация сигнализировала Тегерану о готовности к смягчению односторонних санкций в отношении нефтяной промышленности и финансового сектора Ирана, а также его центрального банка. Неназванные источники The Wall Street Journal заявили, что США уведомили об этой готовности Иран на идущих в Вене консультациях относительно Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).

"Эти переговоры были конструктивными, деловыми. Нам удалось увидеть некоторые признаки прогресса. Но, разумеется, нам еще далеко до чего-то материализующегося в конкретной форме", - сказал Прайс, оценивая встречи в австрийской столице. "Когда дело касается Ирана, вы правы: были определенные признаки прогресса. Но мне бы не хотелось это преувеличивать", - отметил представитель внешнеполитического ведомства США.

"То, что я говорил [насчет Ирана] вчера, разумеется, остается правдой: перед нами, вероятно, более длинный путь, чем тот, который мы видим в зеркале заднего вида. И это объясняется вызовами, присущими данному процессу [переговоров]. Многие из этих вызовов не исчезают", - заявил дипломат. "И, конечно, - добавил Прайс, - нет нехватки недоверия между сторонами, в том числе между США и Ираном, между Ираном и другими участниками переговоров". "Преодолевать предстоит многое", - констатировал сотрудник Госдепартамента США.