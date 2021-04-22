США привели Ирану пример санкций, которые они готовы снять для возврата к ядерной сделке

Представители Соединенных Штатов на переговорах по иранской ядерной сделке в Вене привели Тегерану примеры тех санкций, которые они готовы снять для возврата к соблюдению своих обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД). Об этом сообщил в среду представитель Госдепартамента высокого ранга на спецбрифинге для журналистов по Ирану, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы предоставили Ирану целый ряд примеров тех санкций, которые, как мы считаем, нам нужно будет снять, чтобы вернуться к соблюдению, а также тех, которые, как мы считаем, нам не нужно будет снимать, и которые мы не станем снимать в рамках возврата к СВПД", - сказал он.

При этом, по словам представителя американского внешнеполитического ведомства, последовательность снятия санкций и ответных шагов со стороны Ирана в настоящий момент не обсуждается. "По поводу последовательности особых обсуждений не было <...> Мы сейчас не обсуждаем последовательность", - сказал он.

"Мы можем сказать лишь, что последовательность, при которой США сделает все со своей стороны, а Иран не сделает ничего, - это неприемлемая последовательность, и Ирану ясно об этом было заявлено", - подчеркнул он. "Мы открыты к различным вариантам последовательности, которые отвечают нашим интересам, а они заключаются в том, чтобы обе стороны вернулись к выполнению [СВПД], а не только мы вернулись бы к полному выполнению, прежде чем Иран сделает что-то", - добавил ведущий брифинга.