США обеспокоены ситуацией с коронавирусом в Индии - помощник президента

Ситуация с коронавирусом в Индии, где пандемия выходит из-под контроля властей, вызывает обеспокоенность. Об этом заявил в среду помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан в интервью телеканалу ABC, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"У нас вызывают беспокойство варианты вируса и его распространение. Мы обеспокоены количеством жертв, а также всеми вторичными эффектами, которые становятся известны по мере того, как пандемия вырывается из-под контроля в Индии", - сказал он.

Салливан добавил, что во время кризиса таких масштабов всегда хочется сделать что-то быстрее и в большем объеме, но США уже оказывают значительную помощь. "Мы гордимся тем, что уже сделали, а это многочисленные поставки самолетами помощи, в том числе кислорода, лекарств, материала для вакцин", - добавил он.

В Индии общее число заразившихся коронавирусом составляет 19,5 млн человек. В субботу сообщалось о 402 тыс. инфицированных за сутки, в воскресенье этот показатель несколько снизился - до 392 тыс. человек.