Полиция Нью-Йорка распространила видеозапись подозреваемого в стрельбе на Таймс-сквер (ВИДЕО)

Полицейское управление Нью-Йорка распространило видеозапись, на которой запечатлен подозреваемый в стрельбе на площади Таймс-сквер, в результате которой ранены три человека. Запись размещена в субботу в Twitter городской полиции, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

На видео виден молодой темнокожий мужчина. Ранее сообщалось, что стрельбе предшествовала ссора с участием от двух до четырех человек, один из которых был вооружен.

Ранения на Таймс-сквер получили две женщины и ребенок. Они доставлены в больницу, угрозы их жизни нет. Пострадавшие, как пояснил позднее на пресс-конференции начальник управления городской полиции Дермот Ши, попали под пули случайно.

Органы правопорядка ведут расследование обстоятельств происшествия.