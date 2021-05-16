США выделили $2 млрд из средств для борьбы с COVID-19 на решение кризиса с мигрантами

Министерство здравоохранения и социальных служб США направило более $2 млрд на покрытие расходов по уходу за малолетними нелегальными мигрантами, которые пересекли южную границу страны без сопровождения взрослых. Об этом сообщила в субботу газета Politico, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Указанная сумма перераспределена из средств, выделенных Минздраву на другие инициативы в области здравоохранения, в том числе связанные с борьбой с коронавирусом. В частности, $850 млн были взяты из суммы, выделенной на расширение тестирования на COVID-19. Еще $850 млн - из средств, предназначавшихся на пополнение так называемого стратегического национального запаса медикаментов и медицинских принадлежностей.

Администрация президента США Джо Байдена в последнее время подвергается жесткой критике в свете нарастающего притока людей, которые незаконно пытаются проникнуть в США из Мексики. Политические оппоненты, в частности, утверждают, что происходящее стало следствием слишком мягкого подхода нового главы Белого дома к нелегальной иммиграции. Особо жесткой критике Байден подвергается за то, что несовершеннолетние нелегальные мигранты, оказавшиеся в США, содержатся в условиях, не подходящих для детей.