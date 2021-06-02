Блинкен: США в течение двух недель объявят, как будут распределять свои вакцины в мире

Власти Соединенных Штатов в течение двух ближайших недель объявят, как именно они намерены распределять другим странам 80 млн доз своих вакцин от коронавируса.

Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен на совместной пресс-конференции с президентом Коста-Рики Карлосом Альварадо, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"На определенном этапе в течение следующих двух недель мы объявим о процессе, посредством которого мы будем распределять и продавать эти вакцины", - приводит его слова агентство Reuters. При этом глава американской дипломатии утверждал, что Вашингтон будет распределять вакцины беспристрастно и в соответствии с научным подходом, без каких-либо политических предубеждений.