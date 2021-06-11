США продолжат вводить санкции против Венесуэлы и Кубы

Вашингтон продолжит санкционную политику в отношении Венесуэлы и Кубы в связи с якобы нарушениями прав человека в этих странах. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, заявила министр финансов США Джанет Йеллен.

"У нас сохраняются самые широкие санкции, мы продолжаем уточнение нашего подхода", - добавила она.

На вопрос о рестрикциях в отношении Кубы министр отметила, что задачей ведомства является введение ограничений. "Управление по контролю над иностранными активами делает это в соответствии с нормами контроля за кубинскими активами. <...> Разумеется, мы активно реализовываем санкции", - сказала Йеллен.