США летом намерены продолжить предоставление вакцин от коронавируса другим странам

Администрация президента США Джо Байдена в летние месяцы намерена продолжить предоставлять другим странам вакцины от нового коронавируса. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС,заявил в эфире телекомпании CNN координатор Белого дома по борьбе с распространением коронавируса Джефф Зинтс.

Он напомнил, что США ранее объявили о намерении закупить у американской компании Pfizer 500 млн доз вакцины от коронавируса для передачи их почти 100 странам с низким уровнем дохода. Как пояснил Зинтс, "это в дополнение к 80 млн доз, о которых президент [США] заявил пару недель назад". "Их уже начали поставлять в другие страны", - добавил он. "В летние месяцы мы продолжим передавать дополнительные дозы [вакцин] из американских запасов", - сказал Зинтс.

Специалист пояснил, что вакцина от коронавируса компании Johnson & Johnson (J&J) входит в число препаратов, которые США уже начали отправлять в другие страны.