США увеличат число авиабаз с ядерным оружием

Соединенные Штаты планируют к 2030 году увеличить с двух до пяти количество авиабаз стратегической авиации, где размещается ядерное оружие, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

В настоящее время стратегические бомбардировщики ВВС США B-52H Stratofortress, B-2 Spirit и B-1B Lancer размещаются на авиабазах Майнот (штат Северная Дакота), Уайтмен (штат Миссури), Барксдейл (штат Луизиана), Элсуорт (штат Южная Дакота) и Дайесс (штат Техас).

Хранилища с ядерными авиабомбами и крылатыми ракетами с ядерными боеголовками расположены только на авиабазах Майнот и Уайтмен, где базируются стратегические бомбардировщики, способные нести ядерное оружие, B-52H Stratofortress и B-2 Spirit.

Увеличение количества таких авиабаз связано с поступлением на вооружение ВВС США новых стратегических бомбардировщиков B-21 Raider, которые будут размещаться на авиабазах Элсуорт, Дайесс и Уайтмен. Там будут созданы хранилища для ядерных авиабомб и крылатых ракет с ядерными боеголовками.

По данным Пентагона, первые B-21 будут размещены на авиабазе Элсуорт в штате Южная Дакота.