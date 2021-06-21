США продлили ограничения на въезд в страну из Мексики и Канады до 21 июля

Министерство внутренней безопасности (МВБ) США продлило действующие ограничения на въезд в страну с территории Мексики и Канады до 21 июля, чтобы не допустить распространения коронавируса. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба ведомства в Twitter, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Для снижения распространения [вызываемого коронавирусом заболевания] COVID-19 Соединенные Штаты продлевают ограничения на поездки и паромные переправы в нашу страну из Мексики и Канады без крайней необходимости до 21 июля", - говорится в сообщении.

В ведомстве также отметили, что американские власти ведут переговоры на уровне рабочих групп с канадскими и мексиканскими коллегами по выработке условий, которые позволят смягчить действующие ограничения.