Google ввел израильский стартап, обучающий музыке с помощью смартфона, в число "единорогов"
Израильская стартап-компания Joytunes, разработавшая платформу обучения игре на музыкальных инструментах с помощью мобильного приложения, провела раунд мобилизации капитала, получив от инвесторов 50 миллионов долларов, исходя из стоимости в 1 миллиард долларов, передает Trend со ссылкой на newsru.co.il.
Половину мобилизованной суммы новоиспеченный "единорог" получил от Google Ventures, инвестиционной структуры корпорации Google. Также среди участников раунда – корпорация Qualcomm.
Это четвертый раунд мобилизации капитала для стартапа, созданного в 2011 году. За десять лет Joytunes мобилизовала у инвесторов 93 миллиона долларов. Штат базирующейся в Тель-Авиве компании составляет около 100 человек.
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