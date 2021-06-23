Демократическая партия США создаст свою комиссию по расследованию штурма Капитолия

Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси рассказала коллегам-демократам о планах по созданию партийной комиссии по расследованию штурма Капитолия 6 января. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на источник знакомый с ситуацией, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

Палата представителей США 19 мая проголосовала за принятие закона о создании независимой комиссии по расследованию захвата Капитолия. Документ предполагал, что орган будет двухпартийным.

Согласно итогам голосования, в поддержку законопроекта выступили 252 законодателя, "против" проголосовали 175 конгрессменов.

Законопроект поддержали 35 республиканцев, тем самым продемонстрировав несогласие с руководством Республиканской партии и экс-президентом США Дональдом Трампом, который призывал проголосовать "против".

После этого республиканцы заблокировали законопроект в Сенате.