Беспилотники США нанесли удары по позициям "Талибана" в Афганистане

ВС США провели в пятницу атаку с использованием беспилотников по позициям движения "Талибан" на севере Афганистана. Об этом сообщает телеканал Fox News со ссылкой на представителя Пентагона, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, в результате атаки ликвидирован ряд боевиков в провинциях Баглан и Кундуз, однако число не уточняется. Телеканал отмечает, что операция произошла за несколько часов до запланированной встречи президентов США и Афганистана Джо Байдена и Ашрафа Гани.