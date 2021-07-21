Нуланд пригрозила Турции санкциями из-за закупок оружия и военной техники у России

Соединенные Штаты введут в отношении Турции дополнительные односторонние санкции, если она продолжит приобретение крупных систем вооружений и военной техники у России. С таким предупреждением в адрес Анкары выступила в среду заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы продолжаем возражать против покупки и развертывания Турцией российской системы ПВО С-400. И ясно дали понять, что любые новые крупные закупки вооружений у России повлекут за собой дополнительные санкции [в рамках американского закона] CAATSA", - заявила заместитель главы внешнеполитического ведомства, выступая на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США.

"Продажи [Вашингтоном Анкаре] и совместное производство [с Турцией истребителя-бомбардировщика пятого поколения] F-35 будут продолжать оставаться приостановленными", - добавила Нуланд.

Нуланд заявила, что Соединенные Штаты предлагают и продолжат предлагать Турции различные способы выхода из ситуации с покупкой Анкарой российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400, против которой выступает Вашингтон.

"Мы продолжаем предлагать им различные способы выхода из этой ситуации, в том числе [мы делали это] на нашей последней встрече на высшем уровне, и мы продолжим это делать, [продолжим] вести этот разговор", - сказала она.

Глава комитета Роберт Менендес (демократ, от штата Нью-Джерси) поинтересовался у дипломата, можно ли говорить о наличии у нее приверженности дальнейшему введению рестрикций в рамках CAATSA. "Да, господин председатель. И не только моей приверженности, но и приверженности президента [США Джо Байдена]", - ответила Нуланд. CAATSA (Countering America's Adversaries Through Sanctions Act) - это принятый в США в 2017 году закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций". Этот нормативно-правовой акт угрожает применением односторонних американских рестрикций в отношении государств, приобретающих у России современные крупные системы вооружений и военной техники.