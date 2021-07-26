В США считают, что масштабы природных пожаров в стране будут расти из-за изменения климата

Масштабы природных пожаров на Западном побережье США со временем будут лишь увеличиваться из-за изменения климата. Такое мнение выразила губернатор штата Орегон Кейт Браун в эфире телеканала CNN, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Суровая реальность такова, что мы увидим еще больше природных пожаров. Они все жарче и все более свирепые, очевидно, что бороться с ними все труднее. Они являются следствием изменения климата", - отметила она.

Браун напомнила, что в прошлом году в штате несколько раз вводили режим чрезвычайной ситуации, в том числе из-за различных погодных аномалий. "Изменение климата уже здесь, это реально", - подчеркнула губернатор. Она констатировала, что в связи с происходящим требуется срочно принимать меры.

В ряде штатов США в настоящее время продолжаются масштабные природные пожары. Крупнейший из них сейчас бушует в Орегоне, он начался 6 июля. Выгорело уже более 1,6 тыс. кв. км леса.

По словам Браун, в тушении участвуют более 2 тыс. человек. Огонь быстро распространяется из-за жары. "Я, конечно, чрезвычайно озабочена тем, что очень высокая температура сохранится", - сказала губернатор. По ее словам, власти штата рассматривают ряд мер, чтобы в будущем снизить вероятность природных пожаров. В их числе рубка части деревьев в некоторых районах.

Десятки очагов возгорания зафиксированы в настоящее время, в частности, в штатах Монтана, Айдахо, Калифорния.