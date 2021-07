Фондовые индексы США закрылись на новых рекордах

Фондовый рынок США умеренно вырос по итогам торгов в понедельник, при этом все три основных индекса достигли рекордных уровней закрытия вторую сессию подряд в преддверии насыщенной на события недели, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

Инвесторы ожидают публикации квартальных отчетов целого ряда американских компаний, включая технологических гигантов Alphabet Inc., Amazon.com Inc., Apple Inc., Facebook Inc. и Microsoft Corp. Американский производитель электромобилей Tesla Inc., отчитавшийся после закрытия рынка, завершил второй квартал 2021 года с рекордной прибылью, при этом скорректированный показатель и выручка превзошли ожидания аналитиков. В центре внимания участников рынка также предстоящее заседание Федеральной резервной системы (ФРС) США, итоги которого будут подведены в среду.

В четверг Минторговли США обнародует предварительные данные о ВВП во втором квартале.