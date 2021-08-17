Администрация США обжаловала блокировку указа Байдена о земле для добычи углеводородов

США 17 августа 2021 06:43 (UTC+04:00)
Администрация США обжаловала блокировку указа Байдена о земле для добычи углеводородов

Администрация США обжаловала решение суда Западного округа американского штата Луизиана о приостановке действия введенного президентом США Джо Байденом моратория на аренду федеральных земель для разработки нефтяных и газовых месторождений. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщило Министерство внутренних дел США.

"Министерство внутренних дел подтвердило сегодня, что Минюст подал апелляцию на предварительный судебный запрет", - сказано в сообщении.

Указанное постановление было принято судом в Луизиане в середине июня. В решении судьи Терри Даути отмечалось, что профильным ведомствам США запрещено до завершения данного судебного разбирательства настаивать на выполнении указа Байдена по всей стране.

Власти более десятка американских штатов, в том числе Луизианы, в конце марта подали иски к администрации Байдена в связи с указанным мораторием. Истцы заявили, что Байден нанес серьезный ущерб экономике этих штатов, когда ввел такой запрет. Данные меры привели к росту стоимости энергоносителей, говорилось в документах истцов, которые рассчитывают на то, что исполнительный указ американского лидера будет признан неконституционным, а мораторий будет отменен полностью или частично.

В качестве ответчиков в иске, в частности, указаны Байден и Министерство внутренних дел США. Данное ведомство в США не является силовым, оно занимается в основном вопросами использования федеральных земель и добычи природных ресурсов, а также курирует различные программы, связанные с американскими индейцами, коренными жителями Аляски и Гавайских островов.

Указанный мораторий был введен Байденом в январе. Как обещали тогда представители администрации демократа, запрет не коснется компаний, которые уже заключили контракты и ведут работы.

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